Ladri scatenati al b&b | Due furti in una settimana tra uno e l’altro ho preso le telecamere ma non ho avuto nemmeno il tempo per installarle

Due furti in una settimana nel bed and breakfast di Alzano Lombardo. Il proprietario racconta di aver appena comprato le telecamere di sicurezza, ma non ha fatto in tempo a installarle. Tra un furto e l’altro, ha cercato di mettere in sicurezza la struttura, ma i ladri sono stati più rapidi. Ora aspetta l’arrivo dell’elettricista, previsto per lunedì, per sistemare il sistema di videosorveglianza.

Alzano Lombardo. “Avevo appena comprato le telecamere, l’elettricista sarebbe arrivato lunedì per installarle”. È sconsolato Luca Barcella, 51 anni, titolare del bed and breakfast Camè di via Grazioli, che gestisce insieme alla moglie Ilaria Fiorentino. Dopo un tentato furto avvenuto la settimana scorsa, Barcella aveva deciso di correre ai ripari installando un sistema di videosorveglianza. “Sono entrati nell’appartamento di mio padre, che si trova nella stessa corte del b&b”, racconta. Qualcosa, però, per i ladri è andato storto. “Forse li ha messi in fuga il cane che ha iniziato ad abbaiare. Fatto sta che sono scappati passando dal tetto senza portare via nulla, se non una scatola di torroncini”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Samuela racconta l'esperienza di suo figlio Agostino, nato con la sindrome di Charge.

