Una coppia si è presentata a Palazzo Giustiniani per chiedere un incontro al presidente del Senato, leggendo una lettera in cui chiedevano di riunire la propria famiglia. Durante l'appuntamento, sono state esposte le motivazioni che le spingevano a rivolgersi alle istituzioni, accompagnate da un discorso carico di emozione. La richiesta è stata rivolta anche a un esponente di spicco del governo.

Roma - Incontro a Palazzo Giustiniani tra la coppia e il presidente del Senato: una lettera letta tra le lacrime riaccende il caso e il dibattito pubblico Un appello carico di emozione e determinazione quello lanciato da Catherine Birmingham, che insieme al marito Nathan Trevallion ha incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani. Al termine del colloquio, durato circa mezz’ora, la donna ha letto una lettera in inglese, visibilmente commossa, ribadendo il desiderio di “tornare a essere una famiglia”. “Siamo qui per essere ascoltati”, ha dichiarato Catherine, sottolineando la volontà della coppia di ricostruire un percorso familiare interrotto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Lacrime e appello a La Russa: “Vogliamo riunire la nostra famiglia”

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