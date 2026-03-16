Famiglia del bosco a Palazzo Madama | la mossa di La Russa per riunire Nathan e Catherine ai loro bambini

Il 18 marzo, Nathan e Catherine Trevallion, conosciuti come i genitori della “famiglia del bosco”, saranno ospiti a Palazzo Madama su invito del Presidente del Senato Ignazio La Russa. La visita si svolge nel contesto di un incontro ufficiale e coinvolge direttamente la famiglia, che incontrerà rappresentanti istituzionali durante l’appuntamento. L'evento è stato comunicato attraverso il calendario ufficiale del Senato.

Mercoledì 18 marzo, Nathan e Catherine Trevallion, noti come i genitori della “famiglia del bosco”, saranno ospiti a Palazzo Madama su invito del Presidente del Senato Ignazio La Russa. L’incontro avviene in una fase cruciale per la coppia, impegnata nel tentativo di riabbracciare i tre figli minori attualmente affidati a una struttura protetta. La decisione della seconda carica dello Stato ha riacceso il dibattito politico nazionale, intrecciandosi con l’imminente consultazione referendaria sulla giustizia. La storia dei Trevallion è salita alla ribalta della cronaca per la scelta radicale della coppia di vivere a Palmoli, nel chietino, adottando uno stile di vita “neorurale” lontano dai comfort moderni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Famiglia del bosco a Palazzo Madama: la mossa di La Russa per riunire Nathan e Catherine ai loro bambini Articoli correlati Leggi anche: Famiglia del bosco, Nathan e Catherine in Senato dal presidente La Russa? Famiglia nel bosco, La Russa riceverà i genitori Nathan e Catherine in SenatoA pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato la famiglia nel bosco per un... Tutti gli aggiornamenti su Famiglia del bosco a Palazzo Madama la... Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, martedì prossimo gli ispettori al Tribunale dell'Aquila; Famiglia del bosco, il papà Nathan Trevallion: Voglio che i bimbi tornino a casa, non organizzate presidi e proteste; Famiglia del Bosco, Nathan chiede rispetto e solidarietà: Voglio i bimbi a casa ma stop a proteste. Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ricevuti da La Russa in Senato: la coppia mercoledì sarà a palazzo MadamaPALMOLI - Dopo mesi di polemiche, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco, saranno ... msn.com Famiglia del bosco, il comune offre una casa. Rita De Crescenzo: «Martedì andrò a Palmoli»I tre bambini del bosco, figli di Nathan e Catherine, al momento restano nella casa famiglia di Vasto. Il Comune di Palmoli sta continuando a pagare l’accoglienza dei ... ilmattino.it Mentre proseguono le trattative fra l’assistente sociale e la famiglia del bosco il presidente del Senato Ignazio La Russa compie una mossa istituzionale verso Nathan e Catherine Trevallion che dal novembre scorso sono stati privati della potestà genitoriale. - facebook.com facebook Mercoledì la famiglia del bosco ricevuta da La Russa al Senato. La coppia sarebbe stata invitata a palazzo Madama direttamente dal presidente #ANSA x.com