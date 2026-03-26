L’accoltellamento della prof in diretta Telegram tra le ipotesi tensioni per rimproveri e voti

Alle 7:45, nella scuola Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, si registra il consueto movimento di studenti e docenti. In un contesto che si svolge tra lamentele e discussioni sui voti, si sono verificati momenti di tensione. Durante un intervento in diretta su Telegram, una docente è stata accoltellata, portando l’attenzione sull’incidente avvenuto questa mattina.

Trescore Balneario. Sono le 7.45 del mattino, alla scuola Leonardo Da Vinci il via vai è quello di sempre. Studenti che entrano, genitori che salutano, zaini che sbattono contro le porte. Un ragazzino avanza nei corridoi dell’istituto. Ha 13 anni, frequenta la terza ‘A’ e indossa una maglietta con una scritta che non lascia spazio a interpretazioni: “Vendetta”. Abbigliamento e pantaloni militari. Nello zaino oggetti non compatibili con l’ambiente scolastico, come una pistola scacciacani. Al collo un telefonino: sta registrando. Quando al primo piano incontra la professoressa Chiara Mocchi, 57 anni, docente di francese, il giovane estrae il coltello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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