L’Accademia corale Vittore Veneziani si esibirà durante un concerto organizzato dall’Associazione Mariani, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia. L’evento si terrà a San Giovanni Evangelista e si inserisce tra le iniziative promosse in occasione della Santa Pasqua. La serata prevede l’esecuzione di brani corali e si rivolge a un pubblico di appassionati e cittadini.

Anche quest’anno l’Associazione Mariani organizza e offre al pubblico, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ravenna – Cervia, un concerto in occasione della Santa Pasqua. Cornice suggestiva del concerto “spirituale” sarà la Basilica di San Giovanni Evangelista a Ravenna e la data lunedì 30 marzo p.v. ore 21.Protagonista della serata sarà l’Accademia corale Vittore Veneziani, una realtà presente e operante sul territorio ferrarese da oltre sessant’anni. Il coro può vantare una lunga storia ricca di successi e collaborazioni artistiche importanti. La sua vocazione, quella di divenire polo di attrazione e centro di formazione corale per la città di Ferrara, si è da sempre manifestata nell’impegno a richiamare a sé giovani e meno giovani, musicisti o appassionati di musica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - L'Accademia corale Vittore Veneziani in concerto a San Giovanni Evangelista

Articoli correlati

Una comunità da oltre 6 mila famiglie: il vescovo Corazza in visita pastorale nelle parrocchie di San Pio X e San Giovanni EvangelistaLe due parrocchie formano una unità pastorale con oltre 6000 famiglie e più di 13.

Giornata del malato, messa dell’arcivescovo e unzione degli infermi a San Giovanni EvangelistaDomani, in occasione della 34esima Giornata mondiale del malato, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, presiederà la messa...

Tutti gli aggiornamenti su Vittore Veneziani

Discussioni sull' argomento L'Accademia corale Vittore Veneziani in concerto a San Giovanni Evangelista; Concerto spirituale in vista della Pasqua.

La Corale Veneziani tra le navate. Un compleanno sempre in musicaL’Accademia Corale Vittore Veneziani prosegue i festeggiamenti per il 70° compleanno con un concerto che si terrà oggi, alle 21, nella Chiesa di San Paolo a Ferrara. In programma una delle pagine più ... ilrestodelcarlino.it

A San Paolo la Passione degli ex fratelli ristrettiLa voce degli ex detenuti del carcere milanese di San Vittore unita a quelle dell’Accademia Corale Vittore Veneziani e de I Cantori del Vòlto. Gli archi e i fiati dell’Orchestra Antiqua Estensis, con ... agensir.it

Dall'autore di Veneziani a Tavola un divertente volumetto che parla di Venezia col suo vino, cibo dell’anima, argomento dove non mancano i miti e le leggende, le narrazioni fantasiose e le storie di vita vera Clicca qui: https://venezianiatavola-shop.compa - facebook.com facebook