Giornata del malato messa dell’arcivescovo e unzione degli infermi a San Giovanni Evangelista

Domani si tiene la 34esima Giornata mondiale del malato. A Ravenna, l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni celebrerà la messa alle 15 nella chiesa di San Giovanni Evangelista. La cerimonia prevede anche l’unzione degli infermi, un momento di vicinanza e conforto per chi soffre. La partecipazione è aperta a tutti, e l’evento richiama molte persone della comunità.

Domani, in occasione della 34esima Giornata mondiale del malato, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, presiederà la messa alle 15.30 a San Giovanni Evangelista. La celebrazione, durante la quale verrà amministrato anche il sacramento dell’Unzione degli infermi, sarà.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Giornata mondiale del malato San Giovanni Evangelista: la celebrazione del 28 dicembre Gospel di Natale a San Giovanni Evangelista Venerdì 19 dicembre, la suggestiva chiesa di San Giovanni Evangelista si anima di magia natalizia con un evento speciale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giornata mondiale del malato Argomenti discussi: Domenica 15 febbraio in Cattedrale la S. Messa nella Giornata del Malato; GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2026; 11 febbraio – S. Messa per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato; Giornata del malato, messa in ospedale nella cappella dedicata a San Carlo Acutis. Caltanissetta. Giornata Mondiale del Malato, l’11 febbraio il Vescovo Russotto celebrerà la Santa Messa nella cappella dell’ospedale Sant’EliaMercoledì 11 febbraio, alle ore 11.00, S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, celebrerà la Santa Messa nella cappella dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. In tale data ricorre la Gi ... ilfattonisseno.it Mercoledì 11 febbraio: 34^ giornata mondiale del malatoV domenica del T.O. «Voi siete il sale della terra » (Mt 5) ====================== Unità Pastorale Alta Val Dolo e Val d’Asta Don Battista Pigozzi e ... redacon.it Il San Giovanni di Dio si è colorato in occasione della Giornata internazionale dell' #epilessia Monica Puligheddu, direttrice di Neurologia: è fondamentale sensibilizzare la popolazione per aumentare la consapevolezza e supportare le persone interessate facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.