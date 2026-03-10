Mengaroni | laboratori di ceramica a Pesaro per famiglie

A Pesaro, sono in programma nuovi laboratori di ceramica per famiglie dedicati a Ferruccio Mengaroni. L'iniziativa prevede un ciclo di incontri con visite guidate e attività pratiche, rivolti a chi desidera scoprire di più sulla figura dell’artista e sulle sue tecniche. Gli eventi si svolgeranno nei prossimi mesi presso i laboratori locali.

Un nuovo ciclo di incontri, visite guidate e laboratori artistici dedicati alla figura di Ferruccio Mengaroni sta per prendere il via a Pesaro. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Fondazione Pescheria insieme al Liceo Artistico Mengaroni, si svolgerà tra marzo e maggio 2026 presso i Musei Civici. Il programma mira a valorizzare l’eredità del grande ceramista pesarese attraverso attività pratiche per famiglie e approfondimenti teorici per gli appassionati. L’evento principale è l’esposizione Ferruccio Mengaroni (1875-1925). Genio della ceramica, già aperta da dicembre e visitabile fino al 7 giugno nei locali di Palazzo Mosca e nel CAME. Le nuove attività didattiche partiranno ufficialmente venerdì 13 marzo e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio, offrendo un calendario strutturato per diverse fasce d’età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

