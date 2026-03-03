La Volta Buona pagelle 3 marzo | la gaffe di Caterina Balivo 8 Patrizia Mirigliani contro Ditonellapiaga 5

Nella puntata del 3 marzo di La Volta Buona si sono affrontate diverse tematiche, tra cui le pagelle sulle performance di Sanremo 2026 e il dietro le quinte del Festival. Durante l’evento, si sono verificati episodi come la gaffe di Caterina Balivo, valutata con un voto di 8, e le critiche di Patrizia Mirigliani a Ditonellapiaga, che ha ricevuto un 5. La trasmissione ha anche trattato polemiche e gossip di attualità.

Le canzoni di Sanremo 2026, il dietro le quinte del Festival, ma anche le polemiche e i gossip del momento: la puntata del 3 marzo de La Volta Buona ci regala, ancora una volta, spunti di riflessione e momenti interessanti. Al timone della trasmissione Caterina Balivo che oramai ha creato un vero e proprio format cult. La gaffe di Caterina Balivo. Voto: 8 La spontaneità è senza dubbio il grande punto di forza di Caterina Balivo che apre la trasmissione con una piccola gaffe, presentando Edoardo, figlio di Peppino di Capri. "Tu sei molto schiavo, no schivo", ha detto, ridendo subito dopo. Una gag che ha coinvolto anche gli altri ospiti seduti nel divano della trasmissione.