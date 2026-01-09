La denuncia di Kyiv | La Russia ha attaccato due navi cargo nel Mar Nero

Le autorità ucraine hanno segnalato un attacco russa a due navi cargo nel Mar Nero, al largo della costa meridionale. L'incidente ha causato la perdita di un marittimo siriano. La notizia evidenzia le tensioni in atto nella regione e l'importanza di monitorare gli sviluppi nel contesto delle relazioni tra Ucraina e Russia.

Le autorità ucraine hanno reso noto che unità russe hanno attaccato due mercantili al largo della costa meridionale nel Mar Nero, causando la morte di un marittimo siriano imbarcato su una delle unità colpite. Una delle navi era diretta a caricare cereali nel terminal di Chornomorsk, mentre l'altra ha subito l'aggressione in prossimità di Odessa durante il trasferimento di soia, come dettagliato dal ministro della Restaurazione Oleksiy Kuleba via Telegram. «Purtroppo, l'attacco ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, un cittadino siriano», ha precisato.

