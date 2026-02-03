Castiglion Fiorentino | festa di San Biagio a Montecchio Vesponi

A Montecchio Vesponi, frazione di Castiglion Fiorentino, oggi si accendono le celebrazioni per San Biagio. La comunità si riunisce in piazza per la messa e le tradizionali processioni, con tanta gente che partecipa e si fa vedere. Le strade sono animate, tra musica e canti, mentre i residenti condividono momenti di festa e di orgoglio per il loro santo patrono.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Montecchio Vesponi, frazione di Castiglion Fiorentino, in festa per celebrare il suo Santo Patrono San Biagio. Oggi pomeriggio alle ore 18.00 la Santa Messa dedicata, appunto, al Santo protettore della Gola. Anche se sconosciute le origini dell'attribuzione a Montecchio Vesponi di San Biagio le prime notizie risalgono al 1014 quando l'edificio sacro era posto all'interno del Castello di Montecchio. La chiesa parrocchiale di S. Biagio a Montecchio venne eretta, poi, in pievania con decreto vescovile del 10 maggio 1758, prima che il territorio comunale montecchiese fosse annesso al territorio di Castiglion Fiorentino sotto il Granduca di Toscana, Leopoldo II, assieme a quelli di Mammi e della Montanina.

