Scontro tra due auto sulla SR71 a Montecchio Vesponi | due feriti gravi trasferiti alle Scotte

Una collisione tra due auto sulla SR71 a Montecchio Vesponi ha provocato due feriti gravi. L’incidente si è verificato alle 14:45, quando i soccorritori sono intervenuti sul posto per estrarre i conducenti dalle vetture. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Le Scotte. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si svolgevano i rilievi.

È stato attivato alle ore 14:45 il 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto sulla SR71, nei pressi di Montecchio Vesponi. Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, sono rimasti feriti due uomini, di 74 e 24 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in codice 3 al Pronto Soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, un’ambulanza BLSD della Misericordia di Castiglion Fiorentino, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia municipale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lortica.it

Tremendo frontale sulla Sr71: ci sono due feriti gravi. Riaperta la stradaUn grave incidente sulla Sr71 ha coinvolto due auto, causando due feriti gravi.

Scontro tra due camion e tre auto in A1 nell’Aretino: sette feriti, due sono gravi. Coda di 8 chilometriUn incidente tra due camion e tre auto sull’autostrada A1 in provincia di Arezzo ha causato sette persone ferite, due delle quali in condizioni gravi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Violento scontro tra due auto: feriti in codice giallo; Scontro tra due auto a Modena, una vettura sfonda l'ingresso di un negozio; Urgnano, scontro tra due auto: quattro feriti, non gravi; Scontro tra due auto in via Morane, un veicolo finisce dentro un negozio.

Scontro tra auto e furgone, scoppia un incendio e muore un uomo(ANSA) - NOVARA, 24 FEB - Un uomo intorno ai 50 anni, ancora da identificare, è morto nel rogo che si è sviluppato dopo un incidente stradale avvenuto stamattina nel Novarese, a Romentino. Si è tratta ... msn.com

Scontro tra un’auto e una moto a Manerbio, 57enne perde la vitaL'incidente dopo le 22,30 della serata di lunedì. Lo schianto frontale è avvenuto in un tratto rettilineo della provinciale 668 non distante dal casello dell'autostrada. Per il centauto purtroppo non ... quibrescia.it

Il Castello di Montecchio Vesponi, a pochi chilometri da Castiglion Fiorentino (Arezzo). È considerato una delle fortificazioni medievali meglio conservate della Toscana, definito una vera "macchina da guerra", domina la Valdichiana con le sue mura merlate e x.com

“La mattina quando ti svegli ricorda sempre che tu sei la persona più’ importante della tua vita! Abbine cura!” Buongiorno dal castello di Montecchio Vesponi cit-Stephen Littleword foto web - facebook.com facebook