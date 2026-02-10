Arrriva il nuovo comandante di polizia municipale

Questa mattina il sindaco di Castel Morrone, Cristoforo Villano, ha firmato il decreto di nomina di Giuseppe Vastante come nuovo comandante della polizia municipale. Vastante, ufficiale con molti anni di esperienza, prende il comando dei vigili urbani per rafforzare il servizio sul territorio. La scelta punta a migliorare l’efficienza e la presenza delle forze dell’ordine in città.

Nuovo comandante per la polizia municipale di Castel Morrone. Nella giornata di oggi (10 febbraio) il sindaco Cristoforo Villano ha firmato il decreto di nomina del nuovo responsabile dei vigili urbani che è Giuseppe Vastante, ufficiale di grande esperienza e riconosciuta professionalità.“Al neo.🔗 Leggi su Casertanews.it

