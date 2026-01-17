Naike Rivelli si apre in un’intervista a Fanpage, offrendo una riflessione critica sul sistema televisivo italiano. Tra accuse e considerazioni, l’attrice mette in discussione alcune dinamiche del settore, coinvolgendo figure pubbliche come Amadeus e Silvia Toffanin. Un intervento che invita a una riflessione più approfondita sul ruolo e le modalità della comunicazione televisiva nel nostro paese.

N aike Rivelli lancia numerose accuse contro il sistema televisivo italiano in un’intervista rilasciata a Fanpage. La figlia di Ornella Muti non risparmia nessuno e attacca i principali volti del piccolo schermo, da Amadeus a Silvia Toffanin. “In Tv, ormai, ci vado solo per sfruttarla dopo che mi sono sentita sfruttata per una vita”, confessa l’artista, descrivendo un rapporto ormai logoro. Da Verissimo a Sanremo, attaccati tutti i conduttori. Naike rivolge parole particolarmente amare verso Caterina Balivo e la trasmissione La Volta Buona. Nonostante un accordo preventivo per promuovere la sua nuova canzone, la conduttrice avrebbe tradito la fiducia dell’ospite durante la diretta di dicembre 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Da Amadeus alla Toffanin: Naike Rivelli non risparmia nessuno (o quasi)

