Strage di Crans Montana la Farnesina | 47 morti sei italiani dispersi e 13 feriti Media | Nel locale anche dei 13enni nessuno controllava l' età | Il fuoco sul soffitto il flashover | cos' è successo
Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio nel locale Le Costellation a Crans-Montana, Svizzera, ha causato 47 morti, tra cui alcuni giovani, e lasciato sei italiani dispersi e 13 feriti. La Farnesina ha confermato la tragedia, che ha coinvolto anche minorenni senza adeguato controllo dell’età. L’incidente ha sollevato domande sulle cause, incluso il ruolo del fuoco sul soffitto e il flashover.
Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio un incendio ha distrutto il locale Le Costellation nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, durante una festa di Capodanno cui partecipavano numerosi giovanissimi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
