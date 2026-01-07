**Tricolore | Fontana ' segna la storia e accompagna il presente' **

In questa giornata, si riflette sul valore simbolico della Bandiera italiana, elemento che da sempre rappresenta l’identità e i principi del nostro Paese. Il tricolore, con le sue tre bande, segna la storia e accompagna il presente, ricordando il percorso di unità e libertà della Nazione. È un’occasione per valorizzare il senso di appartenenza e i valori condivisi che questo simbolo incarna.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "In questa Giornata ricordiamo il significato della Bandiera italiana e dei valori che rappresenta. Il Tricolore segna la storia e accompagna il presente del Paese. Nel ricordo dei Costituenti, che lo scelsero come vessillo del nuovo Stato, ci prepariamo a celebrare l'80mo anniversario della Repubblica italiana". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

