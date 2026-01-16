La tragica storia di Lorenzo Fragola che pochi conoscono | le terribili violenze che ha subito dal padre

Lorenzo Fragola condivide un aspetto poco noto della propria vita, parlando delle violenze subite dal padre durante l’adolescenza. In un racconto sincero, descrive un periodo difficile segnato da paura e sofferenza, evidenziando un capitolo personale che ha influito profondamente sulla sua crescita e sul suo percorso.

Lorenzo Fragola racconta un capitolo doloroso della sua adolescenza: le violenze subite dal padre e un rapporto complesso segnato d a paura e sofferenza. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Ricordate Lorenzo Fragola? Dopo la tremenda malattia si confessa: «Non sono morto» Dietro il talento e il successo di Lorenzo Fragola si nasconde una storia personale segnata da ferite profonde. Il cantante ha scelto di raccontare uno degli episodi più dolorosi della sua adolescenza durante il podcast One More Time di Luca Casadei, ripercorrendo il rapporto complesso e spesso traumatico con il padre, scomparso nel 2021 a soli 56 anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La tragica storia di Lorenzo Fragola che pochi conoscono: le terribili violenze che ha subito dal padre Leggi anche: L’incredibile storia di amicizia tra Christopher Reeve e Robin Williams che pochi conoscono Leggi anche: Che cosa sono le ‘nfrennule, i taralli campani che in pochi conoscono Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La tragica storia di Lorenzo Fragola che pochi conoscono: le terribili violenze che ha subito dal padre - Lorenzo Fragola rompe il silenzio sull’infanzia difficile e il rapporto col padre: era solo un ragazzo e ha subito tremende violenze. donnapop.it

Lorenzo Fragola: “Non sono morto. Sono scoppiato, ed è tutto finito. Poi la depressione e la risalita” - Il cantante ha parlato del periodo in cui è stato lontano dalle scene: “Sono scoppiato, ed è tutto finito”. fanpage.it

Lorenzo Fragola, dalla vittoria a X Factor alla depressione: “Mi sono sentito inadeguato per molto tempo” - Nell'intervista Lorenzo Fragola ha anche raccontato il difficile rapporto con il padre: "Le botte non le sentivo, ma psicologicamente è stato devastante" ... deejay.it

