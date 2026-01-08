Tenta di uccidere la moglie a Capriolo la 45enne | Ha finto un tentativo di suicidio e mi ha trattenuta in casa
Lo scorso 4 gennaio a Capriolo, in provincia di Brescia, un uomo di 51 anni ha aggredito la moglie con delle forbici, tentando di ucciderla. La donna, di 45 anni, avrebbe dichiarato di aver finto un tentativo di suicidio per trattenersi in casa e sfuggire alla violenza. L'episodio evidenzia una situazione di grave tensione familiare, ora sotto approfondimento dalle autorità competenti.
Lo scorso 4 gennaio un 51enne ha colpito la moglie a Capriolo (Brescia) con le forbici tentando di ucciderla. La 45enne ha spiegato di essere stata attirata in casa da un finto tentativo di suicidio del marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Ha sofferto, ha capito di morire”: Soncin aveva deciso da una settimana la “spedizione per uccidere” Pamela Genini
Leggi anche: Non solo il ‘test del finto cliente’, la storia di Michele: “Pam mi ha licenziato per un guanto”
Tenta di uccidere la moglie: era stato arrestato pochi giorni prima; Tenta di uccidere la moglie con le forbici: lei lo aveva denunciato, ora è fuori pericolo; Ha tentato di uccidere la moglie: pochi giorni prima le botte a un carabiniere; Tenta di uccidere la moglie, al gip «si è detto molto dispiaciuto».
@giornaledibrescia Tenta di uccidere la moglie, al gip «si è detto molto dispiaciuto» Pasquale Raccioppoli, 51 anni, fermato per aver aggredito la moglie con un paio di forbici nella loro abitazione di #Capriolo, si è avvalso della facoltà di non rispondere duran facebook
Tenta di uccidere la moglie, al gip «si è detto molto dispiaciuto» x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.