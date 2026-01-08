Tenta di uccidere la moglie a Capriolo la 45enne | Ha finto un tentativo di suicidio e mi ha trattenuta in casa

Lo scorso 4 gennaio a Capriolo, in provincia di Brescia, un uomo di 51 anni ha aggredito la moglie con delle forbici, tentando di ucciderla. La donna, di 45 anni, avrebbe dichiarato di aver finto un tentativo di suicidio per trattenersi in casa e sfuggire alla violenza. L'episodio evidenzia una situazione di grave tensione familiare, ora sotto approfondimento dalle autorità competenti.

