Una donna ha raccontato di aver perso il suo gatto nel giorno del trasloco e di aver avviato una ricerca durata oltre un mese. Durante questo periodo, ha incontrato persone impegnate nel ritrovamento di animali smarriti, tra cui un volontario che si dedica a questa attività. In un momento di sconforto, ha trovato il suo cane, un cane appartenente a un’altra famiglia, mentre cercava il suo gatto.

Ho avuto la sensazione di vederlo levitare veloce e leggero come Falkor ne La storia infinita. Nella concitazione della fuga si è pure scontrato con una donna che passava con un Labrador al guinzaglio sul marciapiede, attraversando indenne il traffico intenso dell’imbrunire. Poi puff: inghiottito nel nulla. La notte di Orangey e la corsa contro il tempo Da quel momento è iniziata la corsa contro il tempo. Ho setacciato le strade intorno, chiamando il suo nome senza sosta, avvalendomi anche di una app di miagolii alla quale rispondeva sempre. Ho citofonato ai vicini appena conosciuti, telefonato alle amiche lontane di sempre. È stata Sara, collega e animalista di Modena, a passarmi il contatto di Debora Baraldo, fondatrice del gruppo Sos Zampe in difficoltà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia di Germana e il suo Orangey: «Quando cercando il mio micio dispero, ho ritrovato il loro cane»

Articoli correlati

Leggi anche: “Ho mobilitato la polizia per ritrovare il mio cane e ho ricevuto una multa di 200 euro. Pensavo fosse uno scherzo, per me è come un figlio”: la storia di Giuseppe Eliseo e di Iron

‘Ho salvato il mio cane con l’IA’: la verità dietro la storia virale che sta ingannando tuttiIl caso Rosie: davvero l’intelligenza artificiale ha creato una cura? Una storia perfetta per diventare virale: un uomo, senza formazione medica, usa...

Altri aggiornamenti su La storia di Germana e il suo Orangey...

Temi più discussi: La storia di Germana e il suo Orangey: Quando cercando il mio micio dispero, ho ritrovato il loro cane; Dalla montagna agli allevamenti: le storie di donne che custodiscono la terra; Germana Galdi, artista, pittrice, modella e Art Counselor, si racconta | INTERVISTA; Piccolo teatro, stagione 2025/2026: a grande richiesta, nuove date per ‘la cricca degli onesti’ - FoggiaToday.

La storia di Germana e il suo Orangey: «Quando cercando il mio micio dispero, ho ritrovato il loro cane»La storia di Orangey, il gatto fuggito nel giorno del trasloco, la ricerca che continua da più di un mese e l’incontro con chi dedica la vita a ritrovare animali perduti. Nel frattempo, una cagnolina ... vanityfair.it

Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali | I dubbi per l’età, poi il matrimonio e un grande amoreGermana Schena è la moglie del cantante Fausto Leali. La donna era una corista dell'artista e il cantante ha fatto un lungo corteggiamento alla donna ... ilsussidiario.net

Germana Bruno - facebook.com facebook