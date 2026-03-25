Entro la fine dell'anno verrà sistemata una statua dedicata a Marco Pantani, realizzata dall'artista Aldo Drudi. La scultura, realizzata in occasione del passaggio del Tour de France a Rimini, sarà collocata in una sede definitiva scelta dal Comune, che ha annunciato la decisione senza specificare il luogo esatto. La statua ricorda il campione di Cesenatico e la sua partecipazione alla corsa francese.

Dopo il successo al Parco Marecchia, la statua di Pantani si prepara a trovare una collocazione stabile: decisione a breve Verrà collocata entro l'anno la statua di Marco Pantani realizzata da Aldo Drudi in occasione dello storico passaggio del Tour de France a Rimini, proprio per celebrare il campione di Cesenatico. L'amministrazione comunale ha ridotto la scelta del luogo a due rotonde: quella di via della Repubblica e di via XXIII Settembre all'altezza delle Celle. Lo ha annunciato martedì sera (24 marzo) in consiglio comunale l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli rispondendo a una interrogazione di Stefano Brunori del gruppo Gloria Lisi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - La statua di Marco Pantani avrà presto una sede definitiva, ecco dove il Comune pensa di posizionarla

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