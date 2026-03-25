A Rimini, si prevede che entro la fine dell’anno una statua dedicata a Marco Pantani verrà collocata in una rotonda della città. La scultura, che rappresenta il ciclista, sarà visibile pubblicamente nel corso dei prossimi mesi. La decisione di reinstallarla segue recenti interventi di restauro e di programmazione urbana.

Rimini, 25 marzo 2026 – La statua dedicata a Marco Pantani sarà di nuova esposta in strada entro la fine dell’anno. Ad assicurarlo è stato ieri in consiglio l’assessore Mattia Morolli, in risposta a un’interrogazione di Stefano Brunori (gruppo Lisi). L’imponente statua, realizzata dal designer Aldo Drudi (che era amico del Pirata) e inaugurata nel 2024 in occasione della tappa del Tour de France, è rimasta esposta per poche settimane al parco Marecchia. Poi è stata smontata, perché lì non poteva restare in maniera permanente, per i vincoli idrogeologici dell’area. Da allora è chiusa in un magazzino. Il Comune ha vagliato in tutti questi mesi varie ipotesi per la sua ricollocazione definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini, la statua di Pantani sarà esposta in una rotonda entro la fine dell’anno

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