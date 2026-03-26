Gattuso all’italiana | gli emergenti Palestra e Pio Esposito in panchina

In una sfida che vede protagonisti emergenti, due giovani allenatori sono stati chiamati a guidare le rispettive squadre in occasione di un evento calcistico. Tra loro, spiccano la presenza di un tecnico che ha già fatto il suo debutto nel massimo campionato italiano e un altro alla sua prima esperienza in panchina. La gara si svolge sotto l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi, con le squadre pronte a scendere in campo.

Sono passati cinquant'anni dal coraggio di Bearzot con Rossi e Cabrini. Preistoria. In Italia c'è sempre una trafila da superare. Siamo fermi a "Quando sarai grande" di Bennato. Gattuso si comporta così con Palestra e Pio Esposito Rino Gattuso se la gioca con i suoi. Come sempre accade in Italia. L’eccezione Bearzot, che in Argentina mandò in campo i giovanissimi Cabrini e Rossi, è un esempio che ormai sta per compiere cinquant’anni. Noi nelle vene non abbiamo il modello trials che peraltro, come tutti i modelli, hanno aspetti positivi e negativi. In America chi va più forte, si prende la partecipazione alle Olimpiadi. In Italia, no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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