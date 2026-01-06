villaricca la festa dei magi porta sorrisi e doni ai bambini

Il 6 gennaio 2026, Villaricca celebra la Festa dei Magi, portando sorrisi e doni ai bambini della comunità. Nonostante la pioggia, l’evento dimostra come la solidarietà possa superare ogni ostacolo, rafforzando il senso di unione tra i cittadini. Una giornata dedicata alla tradizione e alla condivisione, che conferma l’importanza di sostenere e valorizzare le iniziative locali anche in condizioni avverse.

La pioggia non ferma la solidarietà: a dimostrazione che essa non si ferma di fronte a nulla. Villaricca, 6 gennaio 2026. Nonostante la pioggia, la Festa dei Magi si è svolta regolarmente presso l’oratorio della Parrocchia San Francesco d’Assisi di Villaricca, trasformando una giornata di maltempo in un momento di gioia, partecipazione e solidarietà. Grazie all’impegno dei volontari e degli animatori, le attività previste sono state riorganizzate negli spazi dell’oratorio parrocchiale, permettendo ai bambini di vivere una mattinata di festa tra giochi, musica e sorrisi. Nel corso della mattinata sono state inoltre consegnate le calze della Befana alle case famiglia e alle famiglie, un’iniziativa realizzata congiuntamente dalle associazioni AMMUINA – Associazione Socioculturale e Idee e Concretezza, unite nell’obiettivo comune di regalare un momento di felicità ai più piccoli e sostenere chi vive situazioni di maggiore fragilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

