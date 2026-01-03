Auto storiche e doni ai bambini | la Befana dei Motori in largo San Francesco

Il 6 gennaio, largo San Francesco a Modena si anima con la tradizionale Befana dei Motori, un evento che unisce auto storiche e doni per i bambini. In questa giornata, il fascino delle vetture d’epoca si combina con l’atmosfera natalizia, creando un’occasione di incontro e condivisione per tutta la famiglia. Un appuntamento che rafforza il legame tra passione automobilistica e spirito di festa, nel rispetto delle tradizioni locali.

Martedì 6 gennaio uno dei luoghi più caratteristici di Modena si colora di motori, tradizione e sorrisi. Dalle 9 alle 18, in largo San Francesco, nella vicina Calle di Luca e per un tratto di corso Canalchiaro, torna "La Befana dei Motori", iniziativa curata dai volontari del Club dei Motori di.

