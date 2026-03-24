urbino e blois unite da storia e sapori grazie agli studenti

Urbino e Blois unite nel segno della gastronomia: si è rinnovato nei giorni scorsi il progetto Apicius, che vede protagoniste le due città tramite i rispettivi Lions Club e le scuole di ristorazione, in un gemellaggio che si rinnova da ormai venticinque anni: "Apicius, il cui nome deriva dal più famoso cuoco e gastronomo dell’antica Roma – spiega il presidente dei Lions urbinati Silvano Severini –, è un service che coinvolge ogni anno gli studenti dell’ambito della ristorazione. Partito nel 2001, le realtà scolastiche sono state l’istituto Enaip Il Pellicano di Trasanni e l’istituto CMA Formation di Blois, con un gemellaggio di una settimana. Studenti e docenti francesi sono stati a Urbino e hanno visitato le aziende agroalimentari del territorio e frequentato le cucine della scuola di Trasanni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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