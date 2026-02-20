Centrodestra unito su Scurria candidato sindaco | via libera ufficiale alla corsa per Palazzo Zanca

Il centrodestra ha deciso di sostenere Marcello Scurria come candidato sindaco di Messina, a causa della sua lunga esperienza politica e del forte sostegno locale. La decisione arriva dopo settimane di incontri e consultazioni tra i partiti della coalizione. Scurria ha già annunciato il suo impegno a migliorare i servizi pubblici e a rilanciare il centro storico. La sua candidatura è ora ufficiale e pronta a confrontarsi con gli altri candidati alle prossime elezioni di maggio. La corsa per Palazzo Zanca inizia a prendere forma.

Accordo tra i partiti della coalizione e liste civiche: l’avvocato guiderà il progetto elettorale alle amministrative di maggio, attesa a breve la presentazione della campagna Il centrodestra scioglie le riserve e ufficializza il nome del candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Messina: sarà Marcello Scurria a guidare la coalizione alle urne di maggio. La decisione, già nell’aria da giorni, è stata ratificata nel corso del vertice regionale della coalizione, sancendo un’intesa politica definita dai partiti come «chiara e condivisa». Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa — i cui dettagli saranno comunicati successivamente — che segnerà l’avvio formale della campagna elettorale in vista dell’appuntamento con le comunali.🔗 Leggi su Messinatoday.it

