Durante la settimana Santa, si è discusso di responsabilità nel settore giudiziario, con un messaggio chiaro: chi sbaglia, paga. La campagna referendaria avrebbe dovuto focalizzarsi sull’obbligo di rispondere degli errori commessi dai magistrati, sottolineando l’importanza di un sistema che garantisca responsabilità anche in ambito legale.

«Chi sbaglia, paga». Avrebbe dovuto essere lo slogan della campagna referendaria, per spiegare che anche i magistrati che commettono errori devono risponderne. Ma dopo il No alla riforma della giustizia «chi sbaglia, paga» è la nuova parola d’ordine di Giorgia Meloni, la quale si sarebbe sfogata con i principali collaboratori, dicendo di non essere più disposta a coprire nessuno. Succede spesso all’interno di un gruppo che il capo si assuma le responsabilità dei sottoposti, difendendoli a spada tratta. Ma dopo la sconfitta del 22 e 23 marzo, il Presidente del Consiglio ha capito che serve maggiore rigore, perché nei prossimi mesi la maggioranza si giocherà tutto, in particolare la possibilità di rivincere le elezioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

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