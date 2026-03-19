la settimana santa a vico del gargano

A Vico del Gargano, la Settimana Santa è un evento che coinvolge l’intera comunità, con riti e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Durante questa settimana si tengono processioni e cerimonie religiose che richiamano numerosi partecipanti e spettatori, mantenendo viva una memoria storica che si ripete ogni anno. Le celebrazioni si svolgono in vari momenti, creando un clima di forte partecipazione popolare.

La Settimana Santa di Vico del Gargano rappresenta uno dei momenti più significativi dellavita della nostra cittadina, un momento di fede profonda, memoria e identità. Un patrimoniospirituale che vive grazie alla presenza e all’impegno delle nostre storiche Confraternite,custodi di riti tramandati nel tempo. Venerdì 3 aprile i riti della Passione, il canto del Miserere e la suggestiva processione seraledel Calvario, uno dei momenti più emozionanti e partecipati della tradizione vichese.Quest’anno, inoltre, le voci delle Confraternite di Vico del Gargano porteranno questatradizione anche oltre i confini del nostro paese. Nelle giornate del 27... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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