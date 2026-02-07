Allagamenti dolosi a ripetizione | la protesta di un condominio contro l’inquilino

I residenti di un condominio di via Biffignandi a Vigevano sono in allarme. Da settimane, un inquilino allaga intenzionalmente il suo appartamento, provocando danni alle proprietà vicine e creando disagi nelle aree comuni. È la quarta volta in meno di due mesi che succede, e la paura cresce tra chi abita lì. La situazione ha portato i condomini a protestare contro l’inquilino, che sembra ignorare le richieste di fermare questi atti vandalici.

Vigevano, 7 febbraio 2026 – È accaduto ancora. Ed è almeno la quarta volta in meno di due mesi. Torna la paura tra i residenti di un condominio di via Biffignandi nella zona della stazione nel quale un inquilino, da tempo, allaga deliberatamente il suo appartamento, causando danni a quelli confinanti e problemi nelle aree comuni. Anche giovedì sera è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, per operare in sicurezza, hanno avuto il supporto degli agenti del commissariato cittadino. Ma quello che resta aperto è il discorso relativo alla soluzione del problema: la persona in questione ha delle evidente problematiche che necessitano dell'intervento del sistema socio-sanitario che, almeno sino ad oggi, pur interessato al caso, non è ancora intervenuto.

