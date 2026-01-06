La Befana in anteprima al Mercato Albinelli | oltre cento bambini per un appuntamento speciale

Mercoledì al Mercato Albinelli si è tenuto un evento speciale dedicato alla Befana, in anteprima rispetto alle festività. Oltre 100 bambini e le loro famiglie hanno partecipato a un momento di incontro e tradizione, condividendo un’esperienza semplice e autentica nel cuore del mercato storico. Un’occasione per riscoprire le radici della festa e vivere un momento di convivialità nel centro della città.

