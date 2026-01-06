La Befana in anteprima al Mercato Albinelli | oltre cento bambini per un appuntamento speciale
Mercoledì al Mercato Albinelli si è tenuto un evento speciale dedicato alla Befana, in anteprima rispetto alle festività. Oltre 100 bambini e le loro famiglie hanno partecipato a un momento di incontro e tradizione, condividendo un’esperienza semplice e autentica nel cuore del mercato storico. Un’occasione per riscoprire le radici della festa e vivere un momento di convivialità nel centro della città.
Si è svolto mercoledì, in anteprima, lo speciale incontro con la Befana allo storico Mercato Albinelli, che ha accolto oltre 100 bambini arrivati insieme alle loro famiglie per vivere un momento di festa e tradizione. Un appuntamento nuovo e molto partecipato, pensato per le famiglie modenesi e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
