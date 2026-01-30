Piove nelle aule | a Roma scuola chiusa dai vigili del fuoco e bambini a casa

Piove nelle aule di una scuola a Roma e i vigili del fuoco hanno deciso di chiuderla per sicurezza. Le infiltrazioni d’acqua sono troppe e la situazione non permette di garantire l’incolumità degli studenti e del personale. Oggi, i bambini sono rimasti a casa, mentre i tecnici lavorano per mettere in sicurezza il plesso Fabio Montagna in via Turano, nel quartiere La Rustica. La scuola dell’infanzia, parte dell’istituto comprensivo via Aretusa, rimane chiusa finché non sarà tutto sistemato.

Disposta la chiusura del plesso Fabio Montagna a La Rustica, dove ha sede una scuola dell'infanzia. FdI attacca il municipio. L'assessora Fannunza: "Lavori già avviati, le classi saranno subito ricollocate" Scuola chiusa per gravi infiltrazioni e bambini a casa. Accade a La Rustica, nel municipio V, dove i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura del plesso Fabio Montagna, in via Turano, dove ha sede una scuola dell'infanzia che fa parte dell'istituto comprensivo via Aretusa. Nella giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, i bambini sono rimasti a casa. Il caso ha scatenato gli attacchi di Fratelli d'Italia: "Va fatta piena chiarezza sulle responsabilità e serve individuare soluzioni definitive a tutela della sicurezza degli studenti e del personale scolastico" è il messaggio.

