In un’intervista recente, un’atleta italiana ha commentato le recenti prestazioni di alcuni colleghi, sottolineando il talento innato di uno di loro e criticando l’interesse del pubblico verso un’atleta con origini albanesi. Ha anche espresso speranza che un’altra atleta smetta di competere, e ha commentato le possibilità di una sua collega di conquistare un riconoscimento importante nel prossimo quadriennio.

LAURA PIROVANO POSSIBILE STELLA ITALIANA DEL PROSSIMO QUADRIENNIO?. Come dico sempre, non ho nessuna palla di vetro. Adesso ci sono i presupposti perché Pirovano continui su questa strada. Ha sempre sciato molto bene, adesso ha fatto il passo che le mancava per svoltare la carriera. E’ stata una svolta evidente, non casuale. Ci sono grandi speranze per lei, può rappresentare il futuro del discesismo femminile. IL FUTURO DELLE VETERANE. La Brignone chissà se tornerà con questa gamba così maciullata. Io spero di cuore che smetta di sciare. Deve cogliere la palla al balzo di una occasione unica. Nessuna può finire come lei, dopo aver vinto 2 ori olimpici con una gamba in quelle condizioni e senza allenamento: a Cortina zoppicava, faceva persino fatica ad infilare lo scarpone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Trocker ha talento nel DNA, Colturi ‘albanese’ non interessa agli italiani, spero Brignone smetta”

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