In questa analisi, De Chiesa commenta la prestazione di Giulia Valleriani e valuta le scelte di inserire D’Antonio e Trocker nel circuito Nor-Am. Della Mea si conferma una promessa del panorama italiano, avvicinandosi al raggiungimento delle prime cinque posizioni, come dimostra il suo recente progresso a Kranjska Gora. Un momento di crescita importante per gli atleti italiani, in vista delle sfide future.

LARA DELLA MEA RIVELAZIONE STAGIONALE DELL’ITALIA. Della Mea sta crescendo tantissimo. Il prossimo step è arrivare nelle 5, ma è mancato pochissimo che ci riuscisse già a Kranjska Gora. Sta sciando bene e soprattutto ha preso fiducia. Prima era un po’ attaccata allo spigolo, adesso svincola oresto e ha capito come buttare giù le punte. Si è proprio evoluta, perché serve anche tanta forza per sciare come fa lei. Si vede che è sicura dei suoi mezzi. Possiamo senza dubbio definirla la rivelazione stagionale dell’Italia. Alle Olimpiadi sarà una outsider per le medaglie. In slalom può succedere che qualcuna davanti possa sbagliare ed uscire, sappiamo che le gare secche possono riservare sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Impressionato da Giulia Valleriani. Una forzatura mandare D’Antonio e Trocker in Nor-Am”

