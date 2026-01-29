La trasmissione “La Ruota della Fortuna” va avanti senza problemi. Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, che hanno coinvolto Fabrizio Corona e le accuse rivolte a Mediaset, Gerry Scotti e Samira Lui continuano a condurre come sempre. La show, ormai consolidata, non si ferma e i conduttori mantengono la calma, senza lasciarsi coinvolgere dalle discussioni che circolano sui giornali.

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui pronta a ribattere alle accuse di Corona

