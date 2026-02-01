No al taglio delle nostre scuole Oggi protesta al cantiere della Dante

Questa mattina a Città di Castello gli studenti e le famiglie si sono riuniti al cantiere della Dante per dire no al taglio delle scuole. Alle 11, decine di persone hanno bloccato il cantiere di via Ferrer, trasformandolo nel punto di protesta contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico. La manifestazione è nata per chiedere di mantenere aperte le scuole esistenti e di evitare chiusure che penalizzerebbero l’istruzione del territorio.

Scatta l'ora della protesta contro il dimensionamento annunciato per le scuole di Città di Castello. Stamattina alle ore 11 il cantiere fantasma della Dante in via Ferrer diventa il centro della manifestazione contro il nuovo piano. per dire "no" al decreto dell' Ufficio Scolastico Regionale che impone una drastica e inattesa riorganizzazione delle scuole cittadine. Le ragioni del comitato organizzatore sono nette e poggiano su criticità strutturali e didattiche: il decreto del 28 gennaio prevede infatti l' accorpamento della media Alighieri-Pascoli al primo e al secondo circolo didattico, portando come conseguenza immediata il taglio di dirigenti, personale di segreteria e Ata.

