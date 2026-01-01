Ponte San Giovanni | rubate e distrutte le decorazioni dell’albero La rabbia della comunità sui social
A Ponte San Giovanni, le decorazioni dell’albero di Natale sono state rubate e distrutte, suscitando sdegno tra i residenti. Un gesto considerato vigliacco che ha colpito lo spirito delle festività e la comunità locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, evidenziando il senso di delusione e preoccupazione tra i cittadini.
Un gesto vigliacco” che ha ferito lo spirito natalizio a Ponte San Giovanni e la comunità di cittadini. Nella notte, ignoti hanno razziato le decorazioni dall’albero di Natale allestito in una delle piazze principali, lasciando solo le luci e una sensazione di amarezza.La denuncia è partita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
