Ponte San Giovanni | rubate e distrutte le decorazioni dell’albero La rabbia della comunità sui social

A Ponte San Giovanni, le decorazioni dell’albero di Natale sono state rubate e distrutte, suscitando sdegno tra i residenti. Un gesto considerato vigliacco che ha colpito lo spirito delle festività e la comunità locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, evidenziando il senso di delusione e preoccupazione tra i cittadini.

