Ponte San Giovanni | rubate e distrutte le decorazioni dell’albero La rabbia della comunità sui social

Da perugiatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ponte San Giovanni, le decorazioni dell’albero di Natale sono state rubate e distrutte, suscitando sdegno tra i residenti. Un gesto considerato vigliacco che ha colpito lo spirito delle festività e la comunità locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, evidenziando il senso di delusione e preoccupazione tra i cittadini.

Un gesto vigliacco” che ha ferito lo spirito natalizio a Ponte San Giovanni e la comunità di cittadini. Nella notte, ignoti hanno razziato le decorazioni dall’albero di Natale allestito in una delle piazze principali, lasciando solo le luci e una sensazione di amarezza.La denuncia è partita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

ponte san giovanni rubate e distrutte le decorazioni dell8217albero la rabbia della comunit224 sui social

© Perugiatoday.it - Ponte San Giovanni: rubate e distrutte le decorazioni dell’albero. La rabbia della comunità sui social

Leggi anche: Le ville abusive abbattute, la rabbia sfogata sui social. Cosa c'è dietro le minacce social a Gualtieri

Leggi anche: A Celle San Vito cerimonia di accensione degli addobbi luminosi e dell’albero di Natale della Comunità

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.