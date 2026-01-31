La reliquia di San Giovanni Bosco a Canicattì | tempo di preghiera e passeggiata

Canicattì si anima di fede oggi con la reliquia di San Giovanni Bosco. La cittadina accoglie numerosi fedeli all’Oratorio Salesiano di via Casella, dove la presenza del Santo rimarrà stabile nella cappella. È un momento di preghiera e di incontri, con le persone che si fermano a rendere omaggio e a condividere questa giornata speciale.

Canicattì vive oggi un momento storico di fede e partecipazione in onore di San Giovanni Bosco. Nel giorno dedicato al Padre e Maestro della gioventù, l'Oratorio Salesiano di via Casella accoglie la presenza permanente del Santo, che resterà stabilmente nella cappella. Il programma odierno prevede l'ostensione della reliquia dalle 17:30 alle 19:00 per la preghiera. A seguire sarà celebrata la Santa Messa Solenne, momento centrale della funzione religiosa. La serata si concluderà con la tradizionale passeggiata con Don Bosco nel rione Rovitelli. Questo dono alla città è stato possibile grazie alla sensibilità di don Domenico Saraniti e di don Alberto Anzalone, che hanno favorito la presenza fisica del Santo in Sicilia.

