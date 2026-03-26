La Regione riacquista 30 immobili Schifani | Risparmiamo soldi dei cittadini

La Regione siciliana ha riacquistato 30 immobili destinati agli uffici dell’amministrazione, con un investimento complessivo di 68 milioni di euro. L’operazione mira a recuperare proprietà precedentemente vendute o affittate, con l’obiettivo di ridurre spese e ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche. Il presidente ha dichiarato che questa scelta porterà a un risparmio per i cittadini.

"A chi si lamenta sempre, voglio dire una cosa semplice: io guardo i fatti. Dopo 19 anni, abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione. Immobili che in passato erano stati venduti e poi riaffittati, con un costo di circa 17 milioni di euro all’anno. Soldi dei cittadini. In totale, questa operazione, rivelatasi poco felice, è costata centinaia di milioni", ha dichiarato Schifani in un video diffuso su YouTube. Il presidente ha spiegato che la decisione è stata resa possibile dalla solidità dei conti regionali: "Abbiamo deciso di cambiare strada. Grazie alla solidità dei conti, abbiamo investito 68 milioni per riacquistare questi immobili e tornare finalmente proprietari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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