La Regione riacquista 30 immobili che ospitano uffici pubblici

Dopo diciannove anni, la Regione ha riacquisito trenta immobili che ospitano uffici pubblici. La procedura ha portato al ritorno di questi edifici, che ora sono sotto il suo controllo. La notizia è stata comunicata dall’ente pubblico senza ulteriori commenti o motivazioni. La ripresa si configura come un intervento diretto sulla gestione patrimoniale degli uffici regionali.

"Questo significa meno sprechi, più controllo pubblico e un risparmio concreto già nei prossimi anni", ha detto il presidente Schifani "A chi si lamenta sempre, voglio dire una cosa semplice: io guardo i fatti. Dopo 19 anni, abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione. Immobili che in passato erano stati venduti e poi riaffittati, con un costo di circa 17 milioni di euro all’anno. Soldi dei cittadini. In totale, questa operazione, rivelatasi poco felice, è costata centinaia di milioni". Lo dice il presidente della Regione Siciliana intervenendo con un video su YouTube per commentare il riacquisto, da parte della Regione, degli immobili che ospitano uffici dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La Regione riacquista 30 immobili che ospitano uffici pubblici Articoli correlati Leggi anche: La Regione riacquista 30 immobili, Schifani: "Risparmiamo soldi dei cittadini" Immigrazione, legalità e sviluppo: «Servono regole chiare e uffici pubblici che funzionano»Vittorio Veneto, 18 febbraio 2026 – La CNA Mandamento di Vittorio Veneto ribadisce la necessità di un approccio integrato all’immigrazione, basato su... Contenuti utili per approfondire Regione riacquista Argomenti discussi: La Regione ricompra i palazzi: 68 milioni di euro per le sue trenta sedi. La Regione riacquista i propri uffici, investimento da 68 milioni che si ripaga da solo in 4 anniSono costati 68 milioni di euro ma permetteranno di risparmiare 17 milioni ogni anno ripagandosi per intero nell’arco di 4 anni e producendo risparmi per il bilancio regionale stabilmente dal […] ... blogsicilia.it La Regione riacquista 30 immobili che ospitano uffici, Schifani: Risparmiamo i soldi dei cittadini / VideoLo dice il presidente della Regione Siciliana intervenendo con un video su YouTube per commentare il riacquisto, da parte della Regione, degli immobili che ospitano uffici dell'amministrazione ... msn.com