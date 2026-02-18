Immigrazione e Lavoro: La Doppia Emergenza di Vittorio Veneto. La provincia di Treviso, e in particolare il territorio di Vittorio Veneto, si trova ad affrontare una sfida complessa: da un lato la crescente necessità di manodopera in diversi settori economici, dall’altro un sistema di immigrazione paralizzato da inefficienze burocratiche che ne ostacolano l’effettiva integrazione. Una situazione che, secondo la Cna locale, rischia di compromettere la competitività delle imprese e di creare nuove sacche di marginalità sociale. Il Paradosso della Mancanza. Nonostante la necessità di lavoratori stranieri sia ormai strutturale, molte aziende si scontrano con ostacoli significativi nell’assunzione di personale attraverso i canali legali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Deleo: "Servono regole chiare"Il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro del cantiere di via Anfiteatro, confermando l'importanza di regole chiare e applicate correttamente.

"Cantieri, sicurezza e negozi, servono regole chiare"Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, chiede regole chiare per il 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Immigrazione, legalità e sviluppo: Servono regole chiare e uffici pubblici che funzionano; Migrazioni, lavoro e integrazione in Italia; Beni confiscati e accesso al credito - Workshop Da mostri a Nostri: Il buon riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata - Magazine Sicurezza; Gli obiettivi per il 2026 della Regione Piemonte.

304 00 00 - Ufficio speciale Legalità e Sicurezza integrata, Sistemi territoriali, ImmigrazioneCompetenze: cura l'attuazione delle politiche integrate della sicurezza e legalità, la valorizzazione dei beni confiscati, la realizzazione delle misure in materia di antiracket e antiusura, nonché ... regione.campania.it

Convegno Legalità e sicurezza urbana: analisi e prospettive per TerniIniziativa promossa dalle forze politiche di centrodestra. Terni, 7 febbraio 2026 - Ore 10.00 – presso l'Hotel Valentino TERNI - Riceviamo e pubblichiamo ... etrurianews.it

Il provvedimento del Governo rafforza il contrasto all’immigrazione clandestina nel pieno rispetto delle norme europee. Gli attacchi delle ONG non cambiano la realtà: regole chiare significano sicurezza, legalità e difesa dei confini. A qualcuno dà fastidio che fi facebook

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sull'immigrazione. La Presidente del Consiglio Meloni, oggi in Belgio per il vertice informale Ue sulla competitività, in un videomessaggio auspica che il Parlamento approvi velocemente le nuove misure x.com