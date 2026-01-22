difesa del punto nascite la lettera alla regione

Il sindaco di Montepulciano ha scritto alla Regione Toscana, rivolgendo un appello in difesa del punto nascite dell’ospedale di Nottola. La lettera, indirizzata al presidente Eugenio Giani e all’assessora Monia Monni, evidenzia l’importanza di mantenere servizi essenziali per la comunità locale, sottolineando la necessità di garantire un’assistenza sanitaria di qualità e vicina alle persone.

Il sindaco di Montepulciano ha preso carta e penna e ha scritto al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora alla Sanità Monia Monni, in difesa del punto nascite dell’ospedale di Nottola. È stato lo stesso primo cittadino a diffondere la notizia sui social; l’iniziativa ha trovato ampio gradimento, manifestato anche attraverso espressioni di grande stima verso il reparto. L’argomento tiene banco ormai da giorni, in particolare da quando Giani e Monni hanno lanciato un appello al Governo, chiedendo di abbassare da 500 a 400 parti all’anno la soglia critica che determinerebbe la chiusura di un blocco nascite; in questa situazione si trovano non solo gli Ospedali riuniti della Val di Chiana senese ma numerose altre realtà regionali in quanto conseguenza del crollo della natalità che si registra a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lipari, dà alla luce la quarta figlia nell'ospedale senza Punto Nascite dal 2026A Lipari, la nascita di Najet segna un momento significativo: la prima in ospedale senza Punto Nascite dal 2016.

Punto nascite della Gruccia a rischio chiusura: l'allarme del PRC Valdarno contro lo svuotamento dell'ospedaleIl punto nascite dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia potrebbe chiudere nel 2027, una prospettiva che desta preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali.

