La rabbia di Bruno Vespa in diretta! Con chi ce l’ha

Durante una puntata serale su Rai1, il conduttore ha manifestato chiaramente la sua irritazione rivolgendo alcune parole a un ospite in studio. La scena si è svolta in un clima teso, con il conduttore che ha alzato i toni e mostrato segnali di fastidio. La trasmissione si è conclusa con questa tensione, senza ulteriori interventi o chiarimenti pubblici.

In una serata televisiva già incandescente per le cronache politiche romane, il salotto buono di Rai1 si è trasformato in un ring inaspettato. Mentre il Paese commentava le dimissioni di Daniela Santanché, consumatesi su “gentile invito” della premier Giorgia Meloni, negli studi di Porta a Porta il clima è apparso tutt’altro che disteso. Il padrone di casa, Bruno Vespa, visibilmente contrariato, ha scelto di aprire la puntata del 25 marzo con una “cortese e sottomessa preghiera” indirizzata direttamente ai piani alti di viale Mazzini. Il motivo? Una presunta violazione dei confini orari da parte di altre trasmissioni di approfondimento che, a suo dire, starebbero invadendo il suo spazio sacro in seconda serata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La rabbia di Bruno Vespa in diretta! Con chi ce l’ha Articoli correlati Leggi anche: La rabbia di Bruno Vespa contro “un programma Rai che sfora”: ce l’ha con De Martino, Sciarelli o Infante? Leggi anche: Sabrina Ferilli contro Bruno Vespa: chi ha vinto la sfida Aggiornamenti e notizie su Bruno Vespa Discussioni sull' argomento Dialogo tra sordi e nuove prospettive; Aggredita la troupe di Report durante un servizio: La loro violenza non ci fermerà. La rabbia di Bruno Vespa contro un programma Rai che sfora: ce l’ha con De Martino, Sciarelli o Infante?Nella seconda serata del 25 marzo, mentre le trasmissioni tv dedicate all’attualità ribollivano nella trepidante attesa di commentare le fresche dimissioni della ministra Daniela Santanché – un addio ... fanpage.it Bruno Vespa attacca Sinner: «Onore ad Alcaraz che scende in campo per la sua Spagna. Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?»Bruno Vespa non ha usato mezzi termini contro Jannik Sinner. Sui social il noto giornalista ha voluto partecipare alla polemica del momento, contro il tennista italiano. Sinner ha infatti deciso di ... leggo.it Bruno Vespa apre Porta a Porta con un tono insolitamente irritato e punta il dito contro un programma Rai che “sfora” gli orari. Ma tra i possibili responsabili spuntano nomi diversi e un dettaglio rende il mistero ancora più intricato. facebook Ospite a “5 minuti” con Bruno Vespa x.com