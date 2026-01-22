Sabrina Ferilli contro Bruno Vespa | chi ha vinto la sfida

Nella serata televisiva di mercoledì, lo speciale di Rai1

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 lo speciale Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita con Bruno Vespa fermarsi a una media di 945.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Canale5 la serie A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna con Sabrina Ferilli conquista invece 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%, stravincendo la serata. Su Rai3 Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli si aggiudica una media di 1.372.000 spettatori (8.7%), secondo programma più visto in prime time. Su Rai2 Il Collegio diverte 282.000 spettatori pari all'1.7%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside totalizza 806. 🔗 Leggi su Iltempo.it

