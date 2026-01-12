Gli aretini vendono i gioielli di famiglia | vi racconto il business dei compro oro La mappa

Gli aretini sono coinvolti anche nel mercato dei compro oro, un settore che comprende la vendita di gioielli di famiglia e oggetti di valore. Mentre cresce la domanda di oro da investimento e le aziende specializzate, esiste un altro segmento di mercato legato alla compravendita di oro usato. Questo panorama evidenzia le diverse sfaccettature del settore, caratterizzate da dinamiche economiche e sociali che influenzano sia i privati che gli operatori del settore.

