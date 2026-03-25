Insegnante accoltellata da studente a Bergamo Bertolaso | Salvata da trasfusione in elicottero

Un insegnante è rimasta ferita al collo da uno studente in un istituto di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale, dove è stata sottoposta a una trasfusione di sangue. La vicenda è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato attenzione tra le autorità locali.

(Adnkronos) – "E' stata ferita al collo" Chiara Mocchi, l'isegnante accoltellata oggi da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. "Ha subito dei gravi danni ai vasi per cui stava perdendo parecchio sangue. In elicottero, oltre ovviamente a tamponarla, hanno potuto provvedere a fare una trasfusione che ha sicuramente contribuito a salvarle la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Scuole medie di Trescore, insegnante accoltellata da 13enne. Bertolaso: «Salvata da una trasfusione in elicottero» - Foto e video Bergamo, insegnante accoltellata da uno studente 13enneA Bergamo un'insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata davanti l'aula da un giovane di 13 anni. Aggiornamenti e notizie su Insegnante accoltellata da studente a... Argomenti discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Bimbo di 4 anni salva la mamma: guida i soccorsi al telefono durante un’emergenza da monossido.