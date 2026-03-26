La prof accoltellata e le sue prime parole dall’ospedale la frase dedicata allo studente e il perché dietro il gesto | Stiamogli accanto

Una docente accoltellata ha condiviso le sue prime parole dall’ospedale, rivolgendo un messaggio agli studenti e alla comunità. La professoressa Chiara Mocchi, dopo l’aggressione, ha scritto una lettera in cui invita a stare vicino alla vittima. La sua frase si concentra sull’importanza di stare accanto alla persona ferita, senza esprimere rancore o sentimenti negativi verso l’autore dell’attacco.

Dal letto dell’ospedale, la professoressa Chiara Mocchi ha dettato una lettera senza un briciolo di odio o rancore. L’insegnante accoltellata da un suo studente 13enne a Trescore Balneario dà spazio alla speranza di poter tornare al più presto al suo lavoro: «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere». Mocchi ringrazia chi l’ha soccorsa e assistita: «Grazie per avermi salvata, sorretta, pensata, custodita. Grazie per darmi la forza di guardare avanti e soprattutto il sogno di potercela fare ancora». «La mia ferita diventi un ponte»: l’appello della prof. Per Mocchi,... 🔗 Leggi su Open.online

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