Tutto pronto a Castelfiorentino per la prima edizione di " Vespe a Primavera ", raduno espositivo a cura del Vespa Club Castelfiorentino che domenica prossima in piazza Gramsci vedrà come protagonista assoluta l’iconica due ruote ideata dalla Piaggio nel 1946. Il raduno è valido anche come terza tappa del campionato regionale. Attesi oltre 200 partecipanti, per una manifestazione che il Comitato promotore del Vespa Club ha voluto organizzare privilegiando l’aspetto espositivo rispetto a quello classico itinerante. A partire dalle 9.30, i partecipanti saranno accolti al banco delle iscrizioni, prima di parcheggiare le loro Vespe negli spazi dedicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La prima volta di “Vespe a Primavera“

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