A Pizzighettone, durante le Giornate Fai di Primavera, Palazzo Silva ha aperto le sue porte per la prima volta nella sua storia, attirando numerosi visitatori fin dalle prime ore del mattino. La presenza di lunghe code testimonia l'interesse crescente nei confronti di questo edificio storico, considerato una vera e propria attrazione nella città murata. La giornata ha visto molte persone recarsi alla scoperta di questa testimonianza architettonica.

Pizzighettone (Cremona), 21 marzo 2026 - Palazzo Silva super star. Lunghe code sin dalle prime ore del mattino di oggi, con visitatori venuti nella città murata solo per visitare una vera e propria chicca, Palazzo Silva appunto. Per la prima volta nella sua storia, Palazzo Silva, dimora storica del Settecento nel cuore di Gera, ha aperto le sue porte al pubblico grazie alle Giornate FAI di Primavera. Ad accogliere i visitatori c’era la delegazione del Fai di Cremona guidata da Davide Brunelli, insieme alle volontarie, e le proprietarie, le sorelle Carla Pignatti Morano e Anna Pignatti Morano. Un pensiero particolarmente sentito è stato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pizzighettone, Palazzo Silva grande star nelle Giornate Fai di Primavera: porte aperte per la prima volta nella sua storia

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