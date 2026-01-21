Marlene Kuntz ristampa del vinile e tour per i 30 anni dell’album Il Vile

In occasione dei 30 anni dall’uscita di “Il Vile”, secondo album dei Marlene Kuntz, verrà ristampato in vinile in edizione limitata e numerata. La nuova versione, disponibile dal 6 marzo, è stata disegnata dall’illustratore Alessandro Baronciani. Per celebrare questa ricorrenza, la band intraprenderà anche un tour, rinnovando l’importanza di un disco che ha segnato una tappa fondamentale nel panorama del rock alternativo italiano.

CUNEO – In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano, esce il 6 marzo una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata interamente dall’illustratore Alessandro Baronciani. Appassionato di musica rock e dei Marlene Kuntz in particolare, il fumettista ha voluto rendere omaggio a questo disco che gli ha cambiato la vita da adolescente, realizzando, oltre alle grafiche dell’album, anche un bookletfumetto con 11 tavole, ognuna delle quali rappresenta una sua interpretazione dei brani contenuti nel disco, e 3 cartoline con una vignetta estratta dal fumetto stesso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

