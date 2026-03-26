Tra le giornate di martedì 24 e mercoledì 25 marzo, la polizia locale di Bologna ha condotto controlli nel parco Lunetta Mariotti, situato in via della Beverara al Navile. Durante le operazioni, sono state trovate due buste contenenti cocaina nascoste tra la vegetazione. Le sostanze sono state sequestrate e si stanno svolgendo ulteriori accertamenti.

Tra le giornate di martedì 24 e mercoledì 25 marzo la polizia locale di Bologna ha effettuato alcuni servizi di controllo all’interno del parco Lunetta Mariotti in via della Beverara, al Navile. In entrambi i casi, gli agenti hanno portato con loro il cane poliziotto Grey, decisivo nel ritrovamento di un’ingente quantità di cocaina che era nascosta nel parco. Martedì il cane ha puntato un punto specifico all’interno dell’area verde, aiutando gli agenti a ritrovare una busta di plastica nascosta all’interno della quale c’erano nascoste 24 dosi di cocaina. La sostanza stupefacente, per un peso complessivo di poco superiore ai ventisei grammi, sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato una cifra stimata tra i 2. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - La polizia ha trovato due buste di cocaina nascoste in un parco

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