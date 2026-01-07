Un uomo di 39 anni dell’agro Aversano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Aversa con l’accusa di spaccio di droga. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di cocaina, portando all’irruzione nella sua abitazione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un 39enne, originario dell’agro aversano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato del commissariato di Aversa per spaccio di droga.Nel corso di un’attività di monitoraggio del fenomeno della vendita di stupefacenti, gli agenti, a seguito di accertamenti investigativi, hanno effettuato una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Irruzione della polizia in casa, 39enne trovato con la cocaina

